В Самаре обсудили работу круглогодичных ярмарок

В областной столице обсудили работу ярмарок
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре обсудили работу круглогодичных муниципальных ярмарок. В областной столице прошло еженедельное рабочее совещание.
По информации городской администрации, в начале прошлого года работало 28 ярмарок, а уже в конце года их количество увеличилось до 43. На крупных ярмарках организовали постоянное присутствие лаборатории «Самарское ветеринарное объединение». Специалисты проверяли качество продукции и предоставляли услуги ветеринарно-санитарной экспертизы.
Многие ярмарки продолжают свою работу и в зимний период. Глава города Елена Лапушкина отметили необходимость продолжения работы над эстетической составляющей и над санитарным состоянием территорий.
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