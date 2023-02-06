В Самарской области жители пожаловались на холод в разваливающейся школе

Виновных привлекут к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе Самарской области жители пожаловались на холод в школе. Также правоохранители выявили дефекты стен и полов.

По информации прокуратуры Самарской области, в образовательном учреждении не соблюдали температурные нормы, особенно в спортивном зале. Помимо этого, в школе в селе Васильевка обнаружили не соответствие гигиенических норм искусственного освещения, отсутствие ограждений у батарей и повреждения стен. Работы проводили с привлечением специалиста Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства внесли представления, материалы направили в Роспотребнадзор. Виновных могут привлечь к административной ответственности.

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