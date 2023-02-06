В Самаре прокуратура проверит безопасность транспортных перевозок

В областной столице проверят общественный транспорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прокуратура города проверит требования федерального закона при осуществлении пассажирских перевозок. После мероприятия правоохранители дадут оценку состояния транспорта.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства будут проверять требования санитарно-эпидемиологического закона, транспортной безопасности и оказанию услуг по перевозке жителей. Правоохранители осмотрят работу систем отопления и соблюдению расписания движения.

Напомним, глава Самарской области дал поручения по развитию пассажирских перевозок. В регионе обсудили вопросы работы транспорта и обновления парка.

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