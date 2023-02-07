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НовостиОбщество7 февраля 2023 4:00

В Тольятти руководителя частного детского сада заподозрили в мошенничестве

Предполагается, что он похитил 30 тысяч рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти начались разбирательства в отношении исполняющего обязанности директора частного детсада. Руководителя заподозрили в мошенничестве. Информацию сообщает прокуратура города.

Организация, о которой идет речь – АНОО ДО «Ступени», расположенная на бульваре Туполева, 6. По информации прокуратуры, и.о. директора детсада внес в документацию ложные сведения о количестве воспитанников и их возрасте. Отмечается, что он также подписал иные документы, подтверждающие расходование денежных средств.

– В апреле 2022 года он представил указанные документы в территориальное управление министерства образования и науки, тем самым обманув относительно целевого использования средств, и похитил 30 тысяч рублей, – уточнили в прокуратуре Тольятти.

В отношении и.о. руководителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения». Расследование продолжается.

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