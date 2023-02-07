В Самарской области продолжаются поиски без вести пропавшего мужчины

Александр С. ушел от дома в Рощинском и до сих пор не вернулся Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полиция продолжает поиски 33-летнего Александра С., который бесследно исчез несколько лет назад. 22 августа 2019 года мужчина ушел от дома №8 в поселке Рощинский и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

– До настоящего времени местонахождение пропавшего остается неизвестным. Разыскиваемый может находиться на территории Самарской области, – информируют в областном ГУ МВД.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра С., просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 89277-00-77-29 или 102. Сообщить важные сведения также можно через «Мобильное приложение МВД России». Его можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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