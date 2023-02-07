В Самаре 7 февраля 2023 года вспыхнули два частных дома в Октябрьском районе

С возгоранием боролись 95 человек Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Утром во вторник, 7 февраля 2023 года, в областном центре произошел сильный пожар. В Октябрьском районе загорелись сразу два частных дома. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, информация о пожаре поступила на пульт в 6.28. На улице 2-я Радиальная, 60, загорелись два частных дома. Огонь охватил участок площадью 250 квадратных метров.

– Пожарно-спасательные подразделения принимают все необходимые меры по недопущению распространения огня. Для тушения пожара привлечены 95 человек и 33 единицы техники, – рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Возгорание произошло рано утром Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

К счастью, ЧП обошлось без погибших и пострадавших. Причина возгорания пока не установлена.

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