Пожарные ликвидировали открытое горение в двух частных домах в Октябрьском районе Самары

Сильный пожар произошел утром 7 февраля Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарно-спасательные службы продолжают работы на месте пожара в Октябрьском районе Самары. ЧП произошло на улице 2-я Радиальная, 60 - там загорелись два частных дома. Информация о возгорании поступила на пульт в 6.28 во вторник, 7 февраля 2023 года.

– В 7.39 была объявлена локализация пожара. В 7.54 пожарно-спасательные службы ликвидировали открытое горение, – информируют в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, огонь охватил участок площадью 250 квадратных метров. С возгоранием боролись 95 человек, было задействовано 33 единицы техники. Причина ЧП пока не установлена.

Отметим, что на месте пожара также работают полицейские. Они обеспечили беспрепятственный подъезд спецтехники, организовали регулирование дорожного движения.

– На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство У МВД по Самаре. По факту происшествия будет проведена проверка и принято процессуальное решение, – рассказали в областном ГУ МВД.

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