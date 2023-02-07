Один человек пострадал при пожаре в частных домах в Октябрьском районе Самары

Возгорание на улице 2-я Радиальная произошло рано утром 7 февраля. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Появилась информация о пострадавших при пожаре в двух частных домах в Октябрьском районе Самары. По информации областного ГУ МЧС, в результате ЧП травмы получила пожилая женщина.

– По уточненной информации, в результате пожара пострадала 73-летняя женщина. Она была доставлена в медицинское учреждение с ожогами, – пояснили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, пожар на улице 2-я Радиальная произошел рано утром во вторник, 7 февраля 2023 года. Там вспыхнули два частных дома, огонь распространился на площади 250 квадратных метров. С возгоранием боролись 95 человек, было задействовано 33 единицы техники. В 7.54 была объявлена ликвидация открытого горения.

На месте ЧП также работали сотрудники полиции. Как сообщили в ГУ МВД по региону, по факту происшествия будет проведена проверка и принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.