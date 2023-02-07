В Самаре на месте пожара в Октябрьском районе обнаружены тела двух погибших

Личности погибших пока не установлены Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре возросло количество жертв пожара, который произошел утром 7 февраля на улице 2-я Радиальная. Ранее стало известно, что в результате ЧП пострадала 73-летняя женщина. Пенсионерку с ожогами доставили в больницу. А после на месте возгорания обнаружили тела погибших людей.

– На месте пожара были обнаружены двое погибших. Пол и личности устанавливаются, – рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, информация о ЧП на улице 2-я Радиальная, 60, поступила в 6.28. Там загорелись два частных дома, огонь распространился на площади 250 «квадратов». С возгоранием боролись 95 человек, было задействовано 33 единицы техники. В 7.54 была объявлена ликвидация открытого горения.

На месте пожара также работали сотрудники полиции. Как сообщили в ГУ МВД по региону, по факту происшествия будет проведена проверка и принято процессуальное решение.

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