Самарец отправится под суд за кражу шоколадок и зубной пасты из магазинов

Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские задержали необычного вора. Мужчина похищал из магазинов шоколадки, зубные пасты и другие товары, а после продавал их прохожим. Подробности сообщили в областном ГУ МВД.

В последний раз самарец орудовал в магазине на проспекте Кирова. Он схватил дезодорант и шоколадки с кассовой зоны, после чего выбежал из помещения. Во время расследования выяснилось, что он также совершил два грабежа в магазинах на ул. Физкультурной и три кражи на ул. Ставропольской и Заводском шоссе. Из торговых точек мужчина украл сыр, сливочное масло, шоколад, шампунь и более 14 тюбиков зубной пасты. Общая сумма ущерба превысила 20 000 рублей.

После задержания подозреваемый – ранее судимый 20-летний самарец – во всем сознался. Он рассказал, что перепродал товары случайным прохожим. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом по статьям 158 УК РФ «Кража» и 161 УК РФ «Грабеж».

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