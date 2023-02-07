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НовостиОбщество7 февраля 2023 6:34

В Самаре председателя ТСЖ будут судить из-за рухнувшей на ребенка ледяной глыбы

Расследование уголовного дела уже завершено
Валентина ПОЛИКАРПОВА
ЧП произошло на улице Часовой в марте прошлого года

ЧП произошло на улице Часовой в марте прошлого года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении председателя ТСЖ. Его обвиняют по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

Напомним, председатель ТСЖ попал под уголовное дело из-за ЧП, которое произошло 26 марта 2022 года на улице Часовой в Самаре. На 10-летнего ребенка рухнула ледяная глыба. Мальчик получил серьезные травмы. Его экстренно госпитализировали в больницу им. Середавина с переломом со смещением верхней трети бедренной кости. 29 марта была проведена операция.

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