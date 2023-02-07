За бары Самары проголосовал 1% участников опроса в соцсетях Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара попала в десятку городов с самыми интересными барами. Таковы результаты опроса, который в честь Дня бармена (6 февраля) в соцсетях провел сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Столица 63 региона заняла в рейтинге 10 строчку. За нее проголосовал 1% участников опроса. Больше всего в Самаре заведений, где подают пенные напитки. Ведь город считается столицей «Жигулей». Кроме того, в областной столице есть рестро-бары и гастро-бары, а также другие места, которые могут удивить своим меню или концептами.

Помимо Самары, в топ-10 попали Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Сочи, Иркутск, Новосибирск, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток. Возглавила рейтинг Северная столица. Ее бары пришлись по душе 55% опрошенных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал