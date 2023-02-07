Пятилетний ребенок пострадал в ДТП с Suzuki и Hyundai в Тольятти

Автомобили столкнулись рано утром. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Тольятти в понедельник, 6 февраля 2023 года. В Автозаводском районе столкнулись две иномарки, в результате пострадал ребенок.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, авария случилась в 8:30 на ул. Борковской. 42-летний водитель двигался по улице на «Suzuki Grand Vitara». В районе дома №10А он нарушил правило расположения авто на дороге и столкнулся с «Hyundai i30», за рулем которого была 66-летняя женщина.

– В результате аварии пострадал пятилетний пассажир «Hyundai i30». Ребенку назначили амбулаторное лечение, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас правоохранители разбираются в причинах произошедшего.

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