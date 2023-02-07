Бухгалтер из Самары решила заработать на ставках и потеряла 1,6 млн рублей

Самарчанка слишком поздно поняла, что попалась на удочку мошенника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Телефонные мошенники обманули еще одну жительницу Самары. 59-летняя женщина, которая работает бухгалтером, перевела лже-брокеру 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В один из вечеров самарчанке позвонил неизвестный. Он представился сотрудником юридического отдела одной из компаний и заявил, что женщина подписана на их новости в соцсетях. Мужчина предложил ей бонус — поиграть на брокерских ставках и приумножить тем самым свои сбережения.

Бухгалтер скачала на телефон приложение и перевела 3 750 рублей. Затем по совету звонившего приобрела «акции крупной компании», переведя более 1 млн рублей. После этого женщина еще несколько раз перевела деньги. Когда все эти действия не привели к обогащению, самарчанка поняла, что ее обманули. К тому времени она лишилась уже 1,6 млн рублей.

Женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. В облглавке призывают жителей быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают куда-либо перевести деньги. Так делают только мошенники.

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