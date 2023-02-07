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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 7:20

Бухгалтер из Самары решила заработать на ставках и потеряла 1,6 млн рублей

Женщина переводила деньги аферисту, думая, что покупает акции крупной компании
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарчанка слишком поздно поняла, что попалась на удочку мошенника

Самарчанка слишком поздно поняла, что попалась на удочку мошенника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Телефонные мошенники обманули еще одну жительницу Самары. 59-летняя женщина, которая работает бухгалтером, перевела лже-брокеру 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В один из вечеров самарчанке позвонил неизвестный. Он представился сотрудником юридического отдела одной из компаний и заявил, что женщина подписана на их новости в соцсетях. Мужчина предложил ей бонус — поиграть на брокерских ставках и приумножить тем самым свои сбережения.

Бухгалтер скачала на телефон приложение и перевела 3 750 рублей. Затем по совету звонившего приобрела «акции крупной компании», переведя более 1 млн рублей. После этого женщина еще несколько раз перевела деньги. Когда все эти действия не привели к обогащению, самарчанка поняла, что ее обманули. К тому времени она лишилась уже 1,6 млн рублей.

Женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. В облглавке призывают жителей быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают куда-либо перевести деньги. Так делают только мошенники.

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