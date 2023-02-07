Пожарные потушили возгорание в частных домах в Октябрьском районе Самары

ЧП произошло на улице 2-я Радиальная рано утром Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарно-спасательные службы завершили борьбу с возгоранием, которое произошло на улице 2-я Радиальная в Самаре утром 7 февраля 2023 года. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

– В 10:51 пожар на площади 250 квадратных метров был ликвидирован, – информируют в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, возгорание произошло в 6:28. На улице 2-я Радиальная, 60, загорелись два частных дома. С огнем боролись 95 человек, было задействовано 33 единицы техники. Пожар удалось локализовать в 7:39. В 7:54 была объявлена ликвидация открытого горения.

К сожалению, ЧП не обошлось без жертв. В результате пожара пострадала 73-летняя пенсионерка – ее доставили в больницу с ожогами. А позднее на месте происшествия были обнаружены тела двух человек. Личности погибших сейчас устанавливаются.

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