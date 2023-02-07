В Самарской области появятся еще 115 пунктов оповещения населения и 32 камеры фиксации нарушений ПДД

В регионе продолжается развитие информационных технологий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области обсудили развитие информационных технологий в регионе. Речь идет о внедрении АПК «Безопасный город», о работе автоматизированной системы нарушений ПДД, реализации проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» и др.

По словам главы департамента информационных технологий и связи Самарской области Константина Преснякова, уровень цифровой зрелости в регионе достиг показателя 77,3. Это понятие отражает развитие цифровизации в госуправлении, здравоохранении, образовании, строительстве и общественном транспорте.

Также в регионе продолжается строительство пунктов оповещения населения. В 2022-м было создано 106, план на этот год — еще 115.

Кроме того, в минувшем году в 13 населенных пунктах региона, где проживают от 100 до 500 человек, установили базовые станции подвижной радиотелефонной связи. В 2023 году подобные станции хотят установить еще в 28 поселениях. Работы проведут в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0».

Среди других планов на этот год — ремонт 8 почтовых отделений в Нефтегорском, Сызранском, Кинельском и Красноярском районах; развитие проекта «Карта жителя Самарской области» (в скором времени карту можно будет использовать при получении лекарств по электронному рецепту).

В 2023-м в Самарской области также планируется установить 32 камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. К концу года их общее количество увеличится до 1 867. Константин Пресняков отметил, что благодаря камерам с системой распознавания лиц в прошлом году в регионе задержали 113 человек, которые находились в розыске. А в январе камеры, установленные на автовокзале и на станциях метро в Самаре, помогли поймать еще 5 человек.

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