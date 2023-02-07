Соцвыплаты жителям Самарской области увеличили на 11,9% с 1 февраля 2023 года

ЕДВ в Самарской области получают более 238 тысяч жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области повысили размер ряда социальных выплат, которые предоставляет Социальный фонд России. С 1 февраля 2023 года рост составил 11,9%. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, проиндексировали ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), которую получают 238 530 жителей губернии. Это инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие льготники.

На 11,9% также изменился размер социальных услуг, входящих в ЕДВ. Их могут предоставлять в двух видах: в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля 2023 года возросла до 1 469,74 рубля в месяц.

После индексации перечень соцуслуг выглядит так: предоставление медикаментов и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (или 1 132,03 рубля в месяц), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение (175,12 рубля в месяц), бесплатный проезд на пригородных поездах или на международном транспорте до места лечения и обратно (162,59 рубля в месяц).

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