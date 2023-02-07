В Тольятти подрядчик получил оплату за недоделанный капремонт в школе №20

В отношении директора школы возбудили уголовное дело Фото: прокуратура Самарской области

Тольяттинская школа №20 оказалась в центре скандала. Причина – капитальный ремонт, который проводился в прошлом году. Оказалось, что подрядчик не доделал ряд работ, но оплату за работу получил.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в августе 2022 года руководство школы заключило контракт с ООО «ГАЛС». Подрядчик должен был выполнить капремонт здания. Общая сумма работ составила 42,3 млн. рублей. В декабре ремонт был завершен, стороны подписали акты приемки, подрядчик получил оплату. А позднее выяснилось, что в школе осталась множество недоделок.

Капремонт здания проводился в три этапа, с августа по декабрь Фото: прокуратура Самарской области

Прокурорская проверка показала, что компания не завершила ремонт лестничных клеток и крыши. Электромонтажные и другие работы выполнены не были. Кроме того, здание не оборудовали автоматической пожарной сигнализацией, а также системой оповещения и управления эвакуацией.

В частности, подрядчик не завершил ремонт лестничных клеток Фото: прокуратура Самарской области

– Директор школы знала о завышенном объеме заявленных работ, но все же подписала акты, послужившие основанием для необоснованной оплаты подрядной организации свыше 8,3 млн. рублей, – пояснили в прокуратуре региона.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Фото: прокуратура Самарской области

В отношении директора школы возбудили уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование продолжается.

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