В Тольятти пьяный автомобилист отказался проходить освидетельствование из-за страха перед COVID-19

Автомобиль нарушителя отправили на спецстоянку Фото: скриншот с видео

В Тольятти полицейские задержали нетрезвого водителя с коронафобией, который пытался скрыться от них на автомобиле «Лада Калина». Мужчина устроил опасный заезд по Центральному району города в один из январских вечеров.

- От активистов «Ночного патруля» поступила информация, что по улице Комсомольской движется «Лада Калина», водитель которой, предположительно, находится в состоянии опьянения. Сотрудники ДПС решили остановить автомобиль, но водитель попытался скрыться, - сообщили в отделе ГИБДД по Тольятти.

Непродолжительная погоня завершилась в районе здания № 86а на улице Комсомольской. Полицейские задержали нарушителя. Им оказался 41-летний мужчина. Он имел явные признаки опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование отказался. «Сейчас идет коронавирус, я не буду дышать ни в какие трубки», - заявил автомобилист, а потом заплетающимся языком начал уверять полицейских, что трезв.

Убедить мужчину в безопасности алкотестера полицейские так и не смогли. Ехать в медучреждение и там сдавать анализы он тоже отказался. В итоге на тольяттинца составили протокол, а его машину отправили на спецстоянку. Автомобилисту грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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