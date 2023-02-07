Движение транспорта перекроют из-за «Лыжни России» в Самаре 11 февраля 2023 года

Из-за спортивного мероприятия на несколько часов ограничат движение автотранспорта Фото: Сергей КУРОЧКИН

В эту субботу, 11 февраля 2023 года, в Красноглинском районе Самары на несколько часов перекроют движение транспорта. Ограничение введут на время проведения XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

По данным мэрии, с 5:00 до 16:00 11 февраля 2023 года нельзя будет проехать по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо и по дороге от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище «Лесное».

Ограничения не распространяются на машины полиции, пожарных и скорой помощи. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Временная схема перекрытия движения Фото: администрация Самары

Напомним, в пятницу, 10 февраля 2023 года, в Самаре перекроют движение транспорта по улице Пионерской. Причина — проведение Дня памяти сотрудников ГУ МВД по Самарской области.

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