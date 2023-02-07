В Самарской области неизвестные сообщили о заминировании судов 7 февраля 2023 года

Полицейские проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем, 7 февраля 2023 года, в Самарской области прошла волна сообщений о минировании зданий судов. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Сообщение о минировании от неизвестного получили в Самарском областном суде. Как рассказал наш собственный источник, в этот раз угроза была сразу во всех зданиях судов области. В настоящее время информация проверяется.

Напомним, это не первый случай, когда в разгар рабочего дня сотрудников самарских судов срочно эвакуируют, а в здании работают сотрудники правоохранительных органов с собаками. Самарцы считают, что это или чья-то неуместная шутка, либо специальные учения, которые проводят столичные органы. В любом случае, вся информация поступает в ГУ МВД, которые немедленно реагируют на угрозу для жителей Самарской области.