Полиция разыскивает мужчину, который расплатился чужой картой в магазине в Тольятти

Предполагаемый злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения

Полицейские устанавливают личность и местонахождение мужчины, который расплатился чужой банковской картой за покупки в магазине. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

Инцидент произошел в Тольятти. Местная жительница сообщила полиции, что потеряла банковскую карту, но позднее ей кто-то расплатился. Оперативники выяснили, что карта была использована в одном из магазинов Центрального района. По камерам видеонаблюдения они определили предполагаемого злоумышленника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Сейчас полиция пытается выйти на след подозреваемого и сообщает жителям его приметы. На вид мужчине 30-35 лет, телосложение среднее, он носит бороду. Был одет в черную куртку, черные брюки, коричневые ботинки и черную шапку.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по номерам: 8(8482) 93-48-62, 93-49-87 или 102.

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