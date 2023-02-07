В Самаре спрос на фрилансеров вырос на 140% за год

Компании все чаще обращаются за услугами внештатных специалистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в этом году заметно вырос спрос на фриланс-услуги в сферах маркетинга, рекламы и дизайна. В топ самых востребованных вакансий также вошли копирайтеры и специалисты по продвижению.

Согласно данным платформы Авито услуги, спрос на фрилансеров вырос на 140%. Представители малого и среднего бизнеса все активнее привлекают квалифицированных внештатных специалистов. Чаще компании заинтересованы в маркетологах, спрос на них вырос сразу в 7,5 раз. Помимо этого, в число популярных услуг вошли услуги PR-специалистов – заинтересованность в них возросла почти в 3 раза.

Также значительно вырос спрос на услуги дизайнеров. Заказчики и компании на 68% стали чаще обращаться за услугами по созданию и продвижению сайтов.

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