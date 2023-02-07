В Самаре многодетного повара осудили за осквернение меноры у синагоги

Суд признал самарца виновным в вандализме
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарский районный суд вынес приговор отцу шестерых детей. 33-летнего мужчину, который работает поваром в одной из школ города, признали виновным в вандализме. Он сломал менору (подсвечник на несколько свечей) у здания синагоги.
Все случилось в ночь на 5 декабря 2021 года, которую самарец проводил в рок-клубе «Штучка». Мужчина вместе с другими посетителями заведения, установить которых не удалось, решил пошалить. Он осквернил ханукальную менору, стоящую у здания синагоги на пересечении улиц Чапаевской и Ленинградской. Компания развеселых людей, в которой находился многодетный повар, сначала повредила освещение меноры, а затем сломала металлическую конструкцию, пытаясь ее раскачать.
Служители Фемиды назначили вандалу наказание в виде одного года ограничения свободы, пишет Волга Ньюс. Пока приговор в законную силу не вступил.
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