Самарец потерял пульт от телевизора и вызвал наряд полиции

Детективная история из поселка Винтай Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторник, 7 февраля 2023 года, для полицейских поселка Винтай в Самаре начался с необычного вызова. Местный житель позвонил в службу спасения и заявил о пропаже… пульта от телевизора! Подробности этой истории журналисту «КП-Самара» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Самарец живет в поселке Винтай на улице Гаражная. Утром мужчина не обнаружил на прежнем месте пульт от телевизора и сильно обеспокоился. Он обыскал весь дом, но маленького помощника нигде не было. Метод дедукции подсказывал ему, что пульт мог забрать незваный гость, пробравшись в его квартиру ночью, но дверь была заперта все это время изнутри.

- Здравствуйте, у меня из закрытой квартиры пропал пульт от телевизора, - сообщил о странных обстоятельствах самарец оператору службы спасения.

Как нам сообщили в ГУ МВД по Самарской области, у них в производстве данной информации нет. Вероятно, мужчина решил отозвать свое заявление и продолжить поиски своими силами. А, может, в процессе звонка в полицию, пульт волшебным образом появился на том же самом месте, где хозяин квартиры и оставил его накануне. К сожалению, тайна пропавшего пульта теперь навсегда останется нераскрытой.