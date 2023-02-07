В Самаре немногие горожане хотели бы купить электрокар

Самарцы не готовы отказаться от своих автомобилей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре все меньше горожан хотят купить себе электромобиль. Большинство опрошенных не готовы отказаться от своего авто.
По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, о покупке электрокара задумываются только 18% респондентов. 7 из 10 опрошенных не хотят покупать автомобиль с электродвигателем. Многие считают, что транспортом неудобно пользоваться из-за недостатка развития соответствующей инфраструктуры.
- Заряжать негде, - подчеркивают самарцы.
Специалисты отмечают, что мужчины чаще женщин рассматривают возможность покупки электрокара. Такое желание изъявляют горожане моложе 34 лет.
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