В Самарской области выросла заболеваемость коронавирусом в феврале 2023 года

За прошедшие сутки болезнь подхватили более 400 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. Рост был зафиксирован в феврале, на 5-й неделе 2023 года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– По итогам прошлой недели показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 77,01. Это на 58,4 % выше, чем на прошлой, 4-й неделе. Превышение среднеобластных показателей зафиксировано на территории 9 муниципальных районов, – информируют специалисты.

Напомним, за прошедшие сутки COVID-19 заболели 463 человека, 46 пациентов были госпитализированы. Общее число случаев заражения достигло 499 459. При этом 487 143 человека смогли победить коронавирусную инфекцию.

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