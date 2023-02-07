ТОАЗ поделился опытом внедрения инноваций в производственные процессы

Об успехах предприятия в области инновационных разработок рассказал профессор Сергей Афанасьев / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Самарской области накануне Дня российской науки прошла конференция «Интеллектуальная собственность как драйвер развития науки и технологий». Ее участником стал начальник отдела стандартизации и сертификации ТОАЗа, д.т.н., профессор Сергей Афанасьев. Он поделился опытом создания и внедрения инноваций в производственные процессы.

— Успех появления инновационных технологий на производстве напрямую зависит от заинтересованности руководства и от высококвалифицированных специалистов. Продукция патента должна соответствовать трем критериям: новизне, высокому изобретательскому уровню и промышленной применимости. Важно, чтобы в результате ее внедрения появилась экономическая выгода и экологический эффект, — отметил специалист, добавив, что в этом процессе важна слаженная работа всей команды предприятия.

Тольяттинский завод занимается новаторскими разработками с 1998 года. В настоящее время в его активе около 150 патентов на изобретения, полезные модели и товарные знаки. К примеру, сотрудники предприятия придумали технологию по переработке углекислого газа, выбрасываемого ранее в атмосферу, в метанол, который сейчас является востребованным продуктом. Кроме того, на площадке завода было создано уникальное производство карбамидоформальдегидного концентрата, который в дальнейшем внедрили на десятках предприятий деревообработки.

Патенты Тольяттиазота регулярно получают высокую оценку на Московских международных салонах изобретений и инновационных технологий «Архимед». 26 из них отмечены медалями. Это рекорд по Самарской области.

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