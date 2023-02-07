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НовостиОбщество7 февраля 2023 11:18

В Тольятти мужчине запретили покидать пределы РФ из-за отказа от прохождения флюорографии

По решению суда тольяттинец должен был пройти осмотр в обязательном порядке
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мужчина состоит на учете в наркодиспансере. Фото: УФССП по Самарской области

Мужчина состоит на учете в наркодиспансере. Фото: УФССП по Самарской области

В Тольятти мужчина прошел флюорографическое обследование после вмешательства судебных приставов. По решению суда он должен был пройти осмотр в обязательном порядке, но упорно отказывался от посещения медиков. Информацию сообщили в УФССП по Самарской области.

Как оказалось, тольяттинец стоит на учете в наркодиспансере. Из-за этого он должен раз в год проходить флюорографию. На этот раз он решился отказаться от обследования. Тогда в дело вмешался суд, а за ним – судебные приставы.

– Поскольку тольяттинец проигнорировал срок для добровольного исполнения решения суда, ему ограничили выезд за пределы страны. Кроме того, пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, – информируют в региональном УФССП.

Эти меры подействовали – мужчина все-таки прошел флюорографию. Результаты он, как и положено, предоставил медработникам.

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