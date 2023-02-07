В Самарской области мошенники украли у пенсионеров почти 1 миллион

По данным фактам возбуждены уголовные дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области мошенники за сутки украли почти 1 миллиону рублей у пенсионеров. Злоумышленники продолжают обманывать местных жителей.

По информации пресс-службы ГУ ВД России по Самарской области, одним из самым распространенных способов обмана является схема «Ваш родственник попал в аварию». Злоумышленники представляются сотрудниками полиции и рассказывают пенсионерам, что им необходимо заплатить крупную сумму, чтобы помочь родственнику избежать наказания.

Так, одну из потерпевших попросили передать курьеру 500 тысяч рублей, чтобы выручить дочь из беды. Еще одна пенсионерка доверилась неизвестным и отдала 100 тысяч рублей за спасение родственницы. По всем случаям возбуждены уголовные дела.

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