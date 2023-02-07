В Самаре в поселке Управленческий перекроют движение 11 февраля 2023 года

Движение ограничат на время проведения мероприятия Фото: Сергей КУРОЧКИН

В Самаре временно перекроют движение по двум дорогам в поселке Управленческий Красноглинского района. Ограничения будут действовать 11 февраля 2023 года.

По информации городской администрации, движение перекроют на время проведения XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Нельзя будет проехать от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по дороге от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище «Лесное».

Временные ограничения не будут распространяться на автомобили правоохранителей и спецслужб. Водителей просят быть аккуратнее и заранее скорректировать маршруты. Подробная схема указана на официальном сайте мэрии.

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