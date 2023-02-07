Метеорологи назвали причину появления смога в Тольятти в начале февраля 2023 года

Тольяттинцы наблюдают смог во всех районах города с конца прошлой недели / Фото: vk.com/tlt_01

Стала известна причина образования смога в воздухе над Тольятти. Дымка появилась во всех трех районах города в конце минувшей недели. Наблюдается она и сегодня, 7 февраля 2023 года. Как выяснилось, всему виной — погода. Такое объяснение дали метеорологи.

Сотрудники Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории отмечают, что с пятницы город находится под влиянием высокого давления. В Автограде сохраняется почти безветренная погода, преимущественно без осадков.

— Подобные метеоусловия привели к образованию в приземном слое воздуха задерживающих слоев. Постепенно произошло накопление загрязняющих веществ, в том числе от автотранспорта. Оно ухудшило прозрачность атмосферы, — рассказали специалисты.

Из-за отсутствия ветра воздух над Тольятти застаивается, что приводит к образованию смога. По данным синоптиков, в ближайшие дни погода в городе сильно не изменится, поэтому жителям придется наблюдать дымку еще некоторое время.

— По данным Приволжского УГМС, превышений ПДК по загрязняющим веществам на стационарных постах наблюдения с 3 по 6 февраля 2023 года не зафиксировано. Контроль ПДК на стационарных постах продолжается, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

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