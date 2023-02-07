В Самаре аудитор может зарабатывать до 165 тысяч рублей

Работодатели рассказали об условиях для получения высокого заработка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре специалисты выяснили, сколько может зарабатывать аудитор в месяц. В областной столице растут зарплатные предложения для сотрудников банковской сферы.
По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, внутренние аудиторы финансовых организаций могут заработать в Москве до 280 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – до 230 тысяч рублей, в Самаре – до 165 тысяч рублей. Работодатели готовы повышать зарплаты сотрудникам с опытом работы аудита отчетности, составленной в МСФО, и навыками руководства командой.
Средняя зарплата специалиста составляет – 90 тысяч рублей. На самую высокую зарплату в областной столице могут рассчитывать горожане с опытом руководства группой аудиторов и стажем работы от 3 лет.
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