В Самаре аудитор может зарабатывать до 165 тысяч рублей

Работодатели рассказали об условиях для получения высокого заработка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты выяснили, сколько может зарабатывать аудитор в месяц. В областной столице растут зарплатные предложения для сотрудников банковской сферы.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, внутренние аудиторы финансовых организаций могут заработать в Москве до 280 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – до 230 тысяч рублей, в Самаре – до 165 тысяч рублей. Работодатели готовы повышать зарплаты сотрудникам с опытом работы аудита отчетности, составленной в МСФО, и навыками руководства командой.

Средняя зарплата специалиста составляет – 90 тысяч рублей. На самую высокую зарплату в областной столице могут рассчитывать горожане с опытом руководства группой аудиторов и стажем работы от 3 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал