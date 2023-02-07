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НовостиОбщество7 февраля 2023 12:29

В Самаре аудитор может зарабатывать до 165 тысяч рублей

Аналитики предоставили данные исследования
Алена ПРОВКИНА
Работодатели рассказали об условиях для получения высокого заработка

Работодатели рассказали об условиях для получения высокого заработка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты выяснили, сколько может зарабатывать аудитор в месяц. В областной столице растут зарплатные предложения для сотрудников банковской сферы.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, внутренние аудиторы финансовых организаций могут заработать в Москве до 280 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – до 230 тысяч рублей, в Самаре – до 165 тысяч рублей. Работодатели готовы повышать зарплаты сотрудникам с опытом работы аудита отчетности, составленной в МСФО, и навыками руководства командой.

Средняя зарплата специалиста составляет – 90 тысяч рублей. На самую высокую зарплату в областной столице могут рассчитывать горожане с опытом руководства группой аудиторов и стажем работы от 3 лет.

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