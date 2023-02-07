В МЧС назвали предварительную причину пожара с двумя погибшими в Октябрьском районе Самары

На тушение огня у пожарных ушло более четырех часов Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Стала известна предварительная причина смертельного пожара в Октябрьском районе Самары. Утром во вторник, 7 февраля 2023 года, там на улице 2-й Радиальной горели два дома. К сожалению, погибли два человека.

— Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, вызов на пульт дежурного поступил в половину седьмого утра. На улице 2-й Радиальной вспыхнули два частных двухэтажных дома. На месте происшествия пожарные нашли тела двух человек. Их личности сейчас устанавливаются. Также пострадала 73-летняя женщина. Ее с ожогами доставили в больницу.

На месте работали 95 человек и 33 единицы техники. Сотрудники МЧС потушили возгорание на площади 250 кв. м в 10:51.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал