АВТОВАЗ планирует возобновить производство авто на бывшем заводе Nissan в Петербурге в 2023

Подписание сделки состоялось 7 февраля 2023 года Фото: АвтоВАЗ

Во вторник, 7 февраля 2023 года, АВТОВАЗ объявил о закрытии сделки по приобретению активов Nissan в России. Соответствующие документы подписали президент тольяттинского автоконцерна Максим Соколов и гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров.

— АВТОВАЗ приобрел долю в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в размере 99% по цене 1 Евро с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа, — сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сделке, компания Nissan сохраняет за собой право на обратный выкуп бывших активов в России. Сделать она это может в течение 6 лет. Кроме того, решение должно будет получить одобрение со стороны правительства РФ.

Насколько известно, АВТОВАЗ приобрел бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге. Теперь ему предстоит запустить там производство. Максим Соколов отметил, что это планируется сделать уже во втором полугодии 2023-го. На питерском предприятии займутся выпуском новых моделей под брендом LADA в сегментах С и D. Планируемый объем выпуска на этот год — до 10 тысяч автомобилей.

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