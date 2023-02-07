Самарцам рассказали, почему доход не успевает за инфляцией

Гражданам рекомендуют инвестировать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители все чаще стали замечать рост цен продукции. При этом, горожане ощущают, что теперь могут купить гораздо меньше, чем раньше.

Директор института мировой и национальной экономики СГЭУ Мария Коновалова рассказала «ГТРК-Самара», почему доходы не успевают за инфляцией. Оказывается, ощущения, связанные с инфляцией, складываются из оценки роста цен именно на эти товары. Специалист также отмечает, что стоит различать номинальную и реальную зарплату. Номинальная – это те средства, которые приходят на счет работникам, а вот реальная измеряется количество продуктов и товаров, которые мы можем себе позволить.

В случае, когда складывается ощущение нехватки средств, стоит повышать свой доход. Один из способов – инвестиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал