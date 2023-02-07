СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в Самаре 7 февраля 2023 года

Дело возбуждено по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре возбудили уголовное дело после пожара в двух частных домах на улице 2-й Радиальной. Огонь унес жизни двух человек. Об этом сообщает пресс- служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось во вторник, 7 февраля 2023 года, в седьмом часу утра. Площадь пожара составила 250 кв. м. Сотрудники МЧС боролись с пламенем более 4 часов. На месте происшествия они нашли тела двух человек. Недавно правоохранители установили их личности. Это 40-летний мужчина и 26-летняя девушка. Также в результате пожара пострадала 73-летняя пенсионерка. Она получила ожоги. Ее госпитализировали в больницу.

По предварительной версии сотрудников МЧС, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время они продолжают выяснять все детали случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал