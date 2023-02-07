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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 13:40

СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в Самаре 7 февраля 2023 года

Следователи установили личности жертв ЧП
Анастасия ФИЛАТОВА
Дело возбуждено по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»

Дело возбуждено по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»

Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре возбудили уголовное дело после пожара в двух частных домах на улице 2-й Радиальной. Огонь унес жизни двух человек. Об этом сообщает пресс- служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось во вторник, 7 февраля 2023 года, в седьмом часу утра. Площадь пожара составила 250 кв. м. Сотрудники МЧС боролись с пламенем более 4 часов. На месте происшествия они нашли тела двух человек. Недавно правоохранители установили их личности. Это 40-летний мужчина и 26-летняя девушка. Также в результате пожара пострадала 73-летняя пенсионерка. Она получила ожоги. Ее госпитализировали в больницу.

По предварительной версии сотрудников МЧС, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время они продолжают выяснять все детали случившегося.

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