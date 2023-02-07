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НовостиОбщество7 февраля 2023 13:54

Золотой тенор России Евгений Южин выступит в Самаре 13 февраля 2023 года

Артист представит новую программу «Я люблю тебя до слез»
Анастасия ФИЛАТОВА
Концерт состоится на сцене ДК Железнодорожников имени Пушкина

Концерт состоится на сцене ДК Железнодорожников имени Пушкина

В понедельник, 13 февраля 2023 года, в Самаре выступит петербургский певец, лауреат международных конкурсов и участник телевизионных проектов «Главная сцена», «Голос» Евгений Южин. Артист, который считается одним из лучших теноров России, представит новую концертную программу «Я люблю тебя до слез» (6+).

В программе будут три музыкальные страницы, посвященные творчеству известных отечественных артистов — Муслима Магомаева, Александра Градского и Александра Серова. На концерте прозвучат песни: «Как молоды мы были», «Синяя вечность», «Мадонна», «Королева красоты», «Луч солнца золотого», «Ты меня любишь» и многие другие. Зрителям также покажут уникальный видеоряд, рассказывающий интересные факты из жизни артистов.

Евгений Южин выступит на сцене ДК Железнодорожников имени А.С. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94). Начало — в 18:30. Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут без антракта. Стоимость билетов — 600 рублей.

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