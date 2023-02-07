Золотой тенор России Евгений Южин выступит в Самаре 13 февраля 2023 года

Концерт состоится на сцене ДК Железнодорожников имени Пушкина

В понедельник, 13 февраля 2023 года, в Самаре выступит петербургский певец, лауреат международных конкурсов и участник телевизионных проектов «Главная сцена», «Голос» Евгений Южин. Артист, который считается одним из лучших теноров России, представит новую концертную программу «Я люблю тебя до слез» (6+).

В программе будут три музыкальные страницы, посвященные творчеству известных отечественных артистов — Муслима Магомаева, Александра Градского и Александра Серова. На концерте прозвучат песни: «Как молоды мы были», «Синяя вечность», «Мадонна», «Королева красоты», «Луч солнца золотого», «Ты меня любишь» и многие другие. Зрителям также покажут уникальный видеоряд, рассказывающий интересные факты из жизни артистов.

Евгений Южин выступит на сцене ДК Железнодорожников имени А.С. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94). Начало — в 18:30. Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут без антракта. Стоимость билетов — 600 рублей.

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