В Самаре маршрут автобуса № 50 скорректируют с 8 февраля 2023 года

Маршрут автобуса скорректируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о корректировке движения автобуса №50. Его маршрут изменят с 8 февраля 2023 года.

По информации городской администрации, чтобы улучшить транспортную доступность, трасса следования автобусов №50 изменится в районе новой эстакады по улице Ново-Садовой. При движении в направлении железнодорожного вокзала, автобусы не будут проезжать по эстакаде, а проезжать по дублеру и поворачивать налево у ДК «Современник».

Горожанам рекомендуют заранее продумывать свой маршрут. По всем вопросам следует обращаться на горячую линию: 207-70-11.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал