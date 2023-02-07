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НовостиОбщество7 февраля 2023 14:23

В Самаре умер анестезиолог-реаниматолог Михаил Гречищев

Об этом сообщили работники клиники
Алена ПРОВКИНА
Мужчины не стало в ночь на 7 февраля 2023 года/ Фото: "Медгард в Самаре и Тольятти"

Мужчины не стало в ночь на 7 февраля 2023 года/ Фото: "Медгард в Самаре и Тольятти"

В Самаре сообщили о смерти врача высшей квалификационной категории, известного анестезиолога-реаниматолога Михаила Юрьевича Гречищева. Его не стало в ночь с 6 на 7 февраля 2023 года.

- Сегодня ночью не стало нашего коллеги и товарища, врача, который делал многое и предпринимал все от себя зависящее, чтобы операции и диагностические процедуры под наркозом проходили в Медгарде штатно, а роды – безболезненно, - отметили в медклинике.

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Юрьевича.

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