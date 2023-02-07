В Самаре представят экспозицию московского художника Константина Батынкова

Выставка проработает до начала марта. Фото: "Самарский областной художественный музей"
В Самаре в областном художественном музее откроют выставку московского художника Константина Батынкова. Также он известен, как один из основателей творческой группы «Митьки».
По информации представителей учреждения, выставка «Другая жизнь» будет открыта с 9 февраля по 12 марта. Жители смогут посмотреть на работы автора из масштабных серий в графике и живописи на различные темы: военные баталии, спортивные соревнования, футуристические городские пейзажи.
Художника считают одним из ключевых среди среднего поколения. Ранее его картины выставлялись в государственном музее им. Пушкина, выставочных залах академий и Третьяковской галерее.
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