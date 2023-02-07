В Самаре жители смогут задать вопросы по качеству и безопасности парфюмерии и косметики

Жители могут задать интересующие вопросы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители смогут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности косметики и парфюмерии. «Горячая линия» будет работать до 17 февраля 2023 года.

По информации городской администрации, Роспотребнадзор по региону совместно с центром гигиены и эпидемиологии до середины февраля будет консультировать граждан. Жители могут обратиться по двум номерам: 8 (846) 260-38-37; 8(846) 337-73-93. Специалисты ответят на интересующие вопросы самарцев, а также расскажут о действующих требованиях к данной категории товаров.

Режим работы «горячей линии»: с 10:00 до 17:00. Обед: с 13:00 до 14:00. Ответы на вопросы можно получить в рабочие дни.

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