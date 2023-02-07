В Самарской области правоохранители расторгли фиктивный брак с мигрантом

Брак признали фиктивным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области правоохранители выявили факт фиктивной регистрации брака. Гражданин Республики Таджикистан хотел получить гражданство.

По информации прокуратуры Самарской области, мужчина хотел жениться на жительнице Автограда, но они не собирались создавать семью. Мигрант преследовал иные цели – по упрощенной системе получить гражданство РФ. Сотрудники ведомства подали иск о признании брака недействительным.

Суд рассмотрел и удовлетворил исковые требования. Пока решение не вступило в свою законную силу. Напомним, в областной столице отцу и дочери удалось заключить брак. Специалисты рассказали, как был зарегистрирован скандальный союз.

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