Самарец показал процесс строительства детского епархиального центра

Специалисты уже возвели несколько этажей. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин показал процесс строительства детского епархиального центра у Ботанического сада. На месте работает спецтехника.

Судя по опубликованным кадрам, специалисты уложили фундамент и возвели несколько этажей. Площадь земельного участка превысит 2650 квадратных метров. Территорию предоставили под религиозное использование. Высота зданий не должна будет превышать 35 метров.

Напомним, мэрия города разрешила РПЦ возводить детский епархиальный образовательный центр. Подготовительные работы начались еще два года назад, задолго до получения всех необходимых документов.

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