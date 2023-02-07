Губернатор Самарской области встретился с волонтерами партии «Единая Россия»

Глава региона встретился с активистами и волонтерами партии. Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с волонтерским объединением партии «Едина Россия». Добровольцы оказывают поддержку жителям Донбасса, военнослужащим и их семьям.

Многие волонтеры с первого дня начали участвовать в гуманитарной миссии партии. Они ездили в зону СВО, работали операторами горячей линии, помогали собирать посылки и все необходимое для бойцов. Активисты выступили с предложением улучшить и масштабировать поддержку. Ребята-молодогвардейцы хотели бы взять шефство над ветеранами и фронтовиками, живущими в Снежном. Глава региона одобрил инициативу и поручил проработать вопрос.

- В Самарской области участников войны – 248 человек. Наша задача - каждого из них окружить заботой и вниманием. Мы эту работу ведём постоянно, - отметил Дмитрий Азаров.

В конце встречи губернатор вручил активистам благодарственные письма. Волонтеры подарили белую жилетку МГЕР с пожеланиями.

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