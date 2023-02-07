В Самарской области пользователям стал недоступен сайт ВКонтакте

Жители не могут зайти на сайт. Фото: скриншот

В Самарской области жители региона столкнулись с трудностью в загрузки социальной сети ВКонтакте вечером во вторник, 7 февраля 2023 года. У граждан не погружаются страницы и разделы.

По информации пресс-службы социальной сети, в некоторых регионах пользователи испытывают краткосрочные затруднения с загрузкой. Сейчас специалисты завершают работы по восстановлению доступа.

О причинах и сроках полного восстановления социальной сети пока не сообщается. О сбоях жители сообщили в других социальных сетях.

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