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НовостиОбщество8 февраля 2023 4:30

В Самаре проведут специализированную выставку «Самарская книжная ярмарка»

Мероприятие запланировано на 9 февраля 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут узнать об истории города. Фото: Самарская областная библиотека

Жители смогут узнать об истории города. Фото: Самарская областная библиотека

В Самарской областной библиотеке проведут специализированную выставку. Во время «Самарской книжной ярмарки» жители смогут посетить лекцию главного библиографа краеведческого отдела.

- 9 февраля в 15:00 состоится лекция главного библиографа краеведческого отдела, автора и составителя более 30 книг, сборников и справочников по истории Самары и губернии, заслуженного работника культуры РФ Александра Завального, - отметили представители библиотеки.

Слушатели смогут узнать об истории региона, когда Куйбышев стал «запасной столицей» СССР.

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