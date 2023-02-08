В Самарской области ожидается похолодание до -20 градусов

В городе ожидается сильное похолодание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили местных жителей о сильном похолодании. Температура опустится в конце февраля.

По информации специалистов gismeteo, резкое понижение температуры ожидается с 16 февраля. Столбик термометра окажется на отметке в -17 градусов. При этом, с каждым днем температура будет понижаться. В воскресенье, 19 февраля, она окажется на отметке в -23 градуса. Горожанам стоит подготовиться.

Напомним, также жителей города предупредили о надвигающейся магнитная буре. Ее сила составит 4 балла. С 7 по 10 февраля самарцы могут почувствовать головную боль и ухудшение самочувствия.

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