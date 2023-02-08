В Самаре рассказали о самых высокооплачиваемых работах в феврале 2023 года

Жителя рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в феврале 2023 года. Аналитики отобрали лучшие предложения.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, во втором месяце текущего года самой оплачиваемой вакансией считают – стоматолога-хирурга. Специалистам готовы платить от 150 тысяч рублей, а также предлагают повышение квалификации и льготы. На втором месте – менеджер по выкупу и комиссионной продаже автомобилей. Зарплата сотрудников – от 80 тысяч рублей. На третьем месте – счетчик-ревизор. Зарплата – от 66 до 90 тысяч рублей.

Помимо этого, в рейтинг вошли вакансии менеджера по работе с клиентами и главного бухгалтера. Специалистам предлагают зарплату от 60 тысяч рублей.

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