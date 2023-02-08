Самара попала в список самых популярных городов для одиночной поездки весной

Путешественники бронируют отели и хостелы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в рейтинг самых популярных направлений для одиночных туристов. Путешественники уже начали планировать отдых весной.

По информации сервиса Tvil.ru, большинство граждан решили провести отдых весной в Сочи. На это направление пришлось 25% от всех одиночных бронирований. Второе место занимает Санкт-Петербург, а третье – Кисловодск. Также в список популярных направлений попали: Москва, Махачкала, Пятигорск, Калининград, Казань, Красная Поляна и Самара.

При этом, средняя стоимость бронирования ночи в Самаре – 1999 рублей. В Сочи за ночь путешественники заплатят почти 1800 рублей.

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